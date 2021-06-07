Раде рекомендуют принять закон для защиты инвесторов в сфере строительства

В Украине могут усилить защиту инвесторов в сфере строительства. Верховной раде рекомендуют принять за основу законопроект №5091 о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства.

Закон предлагает определить условия, при которых объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости могут быть объектами гражданских прав; устанавливает особенности инвестирования и финансирования сооружаемых объектов.

В документе прописаны особенности договора по организации и финансированию строительства объекта; вводится механизм государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

Закон позволит упростить порядок предоставления административных услуг по госрегистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. Документ создает предохранители для изменения технических характеристик объекта без согласия лиц, которые приобрели помещения в объекте строительства.

Во время обсуждения члены комитета отметили, что принятие законопроекта позволит создать механизмы для прозрачного и более безопасного привлечения средств физических и юридических лиц в строительство, в том числе предотвратить продажу помещений в объекте строительства, на который отсутствует право на выполнение строительных работ, и двойную продажу помещений в объекте строительства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - говорится в сообщении.