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Раді рекомендують ухвалити закон для захисту інвесторів у сфері будівництва

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 10:21
Раді рекомендують ухвалити закон для захисту інвесторів у сфері будівництва Фото: в Україні хочуть посилити захист інвесторів у сфері будівництва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть посилити захист інвесторів у сфері будівництва. Верховній раді рекомендують ухвалити за основу законопроект №5091 про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування.

Закон пропонує визначити умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть бути об’єктами цивільних прав; встановлює особливості інвестування та фінансування об’єктів, що споруджуються.

У документі прописані особливості договору щодо організації та фінансування будівництва об’єкта; запроваджується механізм державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості.

Закон дозволить спростити порядок надання адміністративних послуг з держреєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна. Документ створює запобіжники для зміни технічних характеристик об’єкта без згоди осіб, які придбали приміщення в об’єкті будівництва.

Під час обговорення члени комітету зазначили, що прийняття законопроекту дозволить створити механізми для прозорого та більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво, у тому числі запобігти продажу приміщень в об’єкті будівництва, на який відсутнє право на виконання будівельних робіт, та подвійному продажу приміщень в об’єкті будівництва.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Рада схвалила законопроект про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів. Проект закону №4475 ухвалили в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, у 2020 році парламент прийняв закон про мораторій на стягнення за валютними кредитами.

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