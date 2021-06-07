Раді рекомендують ухвалити закон для захисту інвесторів у сфері будівництва

В Україні можуть посилити захист інвесторів у сфері будівництва. Верховній раді рекомендують ухвалити за основу законопроект №5091 про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.

Таку рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування.

Закон пропонує визначити умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть бути об’єктами цивільних прав; встановлює особливості інвестування та фінансування об’єктів, що споруджуються.

У документі прописані особливості договору щодо організації та фінансування будівництва об’єкта; запроваджується механізм державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості.

Закон дозволить спростити порядок надання адміністративних послуг з держреєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна. Документ створює запобіжники для зміни технічних характеристик об’єкта без згоди осіб, які придбали приміщення в об’єкті будівництва.

Під час обговорення члени комітету зазначили, що прийняття законопроекту дозволить створити механізми для прозорого та більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво, у тому числі запобігти продажу приміщень в об’єкті будівництва, на який відсутнє право на виконання будівельних робіт, та подвійному продажу приміщень в об’єкті будівництва.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - сказано у повідомленні.