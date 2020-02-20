ru
ua

Раде рекомендуют принять закон об ускорении пограничного контроля в ОРДЛО

Новости » Политика   

Соответствующий законопроект комитет ВР поддержал за основу

Комитет Верховной рады по вопросам цифровой трансформации рекомендует парламенту принять за основу законопроект об ускорении прохождения пограничного контроля украинцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, речь идет о законопроекте №2729 "О внесении изменений в статью 19 закона "О Государственной пограничной службе Украины" об осуществлении процедур пограничного контроля"), которым предлагается предоставить полномочия Госпогранслужбе осуществлять процедуру пограничного контроля с использованием фиксации биометрических данных в отношении граждан Украины.

"Граждане Украины, которые захотят пройти пограничный контроль в ускоренном порядке, смогут воспользоваться системами фиксации биометрических данных для автоматизированной обработки в тех пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированных территориях, где такие системы установлены", - сказано в сообщении.

В Раде информируют, что комитет принял решение рекомендовать ВР принять данный законопроект за основу и направить вывод в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, закон "О внесении изменений в ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" о совершенствовании деятельности Государственной пограничной службы Украины" в конце ноября вступил в силу.

Проектом совершенствуется деятельность Госпогранслужбы в части осуществления оперативно-розыскной деятельности подразделениями обеспечения собственной безопасности, обеспечения внутренней безопасности, оперативного документирования, оперативно-розыскными и т.д.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2019 года комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Раде 8 созыва принять законопроект №9402, которым предусматривается разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

В МИД объяснили, кто может победить на выборах на Донбассе Президент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО
Читать все новости