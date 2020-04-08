Раде рекомендуют принять закон о таможенном тарифе

Комитет парламента по финансам, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №3228 "О Таможенном тарифе Украины". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что 7 апреля комитет провел заседание в режиме видеоконференции.

Отмечается, что необходимость его принятия обусловлена ​​приведением законодательной базы страны в соответствие с системой общепризнанных норм международного права, в частности, путем создания Таможенного тарифа, в основу которого положена версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), построенная на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 (ГС-2017) и Комбинированной номенклатуры Европейского союза, с учетом обязательств в рамках ВТО.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня третьей сессии указанный законопроект и по результатам рассмотрения в первом чтении принять проект закона о таможенном тарифе Украины за основу и в целом как закон с учетом технико-юридических правок", - говорится в сообщении.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде изменить таможенный тариф Украины. Законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины о временном применении ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" был зарегистрирован в парламенте 7 апреля.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2019 года в парламенте появился текст законопроекта правительства Алексея Гончарука №2482 "О таможенном тарифе Украины".

Так, в ходе заседание 20 ноября правительство Гончарука одобрило законопроект о таможенном тарифе Украины. В частности, на сегодня этот законопроект снят с рассмотрения парламента.