Раде рекомендуют принять закон о регулировании стоимости интернета

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной раде принять законопроект о регуляции стоимости интернета и мобильной связи. Соответствующий проект №3014 "Об электронных коммуникациях" рекомендуется принять во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

На заседании члены комитета рассмотрели 970 поправок к законопроекту.

Указано, что этот закон со временем позволит Украине интегрироваться в единый цифровой рынок ЕС, поскольку имплементирует нормы Европейского кодекса электронных коммуникаций, который внедряется в Европе до конца 2020 года.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Что предлагает закон

Документ вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций; определяет исключительный перечень требований к участникам рынка.

В проекте прописано введение консультаций с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; устанавливается процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

Также закон определяет ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях и совершенствует контроль в этой сфере, в частности в части уменьшения количества проверок таких субъектов на их территории.

Напомним, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло признаки коррупции в законопроекте о регуляции стоимости интернета и мобильной связи.

Как писало РБК-Украина, в апреле профильный комитет рекомендовал ВР принять законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях".