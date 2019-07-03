ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде рекомендуют принять закон о реестре и химической кастрации педофилов

Новости » Политика    03.07.2019 - 16:26
Раде рекомендуют принять закон о реестре и химической кастрации педофилов
Иллюстративное фото (pixabay)

Соответствующий законопроект рекомендуют принять в целом

Комитет Верховной рады вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендует Раде принять в целом законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя директора Департамента коммуникации Национальной полиции Ольги Атамановой.

Решение было принято в ходе сегодняшнего заседания комитета.

 

#наживо Сьогодні на засіданні комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядається законопроект #6607 щодо посилення покарання за зґвалтування дітей. #поліція

Опубліковано Ольгою Атамановою Середа, 3 липня 2019 р.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о внедрении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)" рекомендуют принять в целом.

Напомним, убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе большой резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов. Так, 22 июня утром документ собрал необходимое количество голосов поддержки и даже превысил отметку в 25 тысяч.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что основной версией убийства девочки в Одесской области является убийство на сексуальной почве.

Убийство ребенка под Киевом: второго полицейского оставили под стражей Князев назвал основную версию убийства девочки в Одесской области
Новости Украины преступленияпедофил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь