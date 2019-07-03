ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують ухвалити закон про реєстр та хімічну кастрацію педофілів

Новини » Політика    03.07.2019 - 16:26
Раді рекомендують ухвалити закон про реєстр та хімічну кастрацію педофілів
Ілюстративне фото (pixabay)

Відповідний законопроект рекомендують ухвалити в цілому

Комітет Верховної ради питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендує Раді прийняти в цілому законопроект №6607 щодо реєстру та хімічної кастрації педофілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника директора Департаменту комунікації Національної поліції Ольги Атаманової.

Рішення було ухвалене у ході сьогоднішнього засідання комітету.

 

#наживо Сьогодні на засіданні комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядається законопроект #6607 щодо посилення покарання за зґвалтування дітей. #поліція

Опубліковано Ольгою Атамановою Середа, 3 липня 2019 р.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)" рекомендують ухвалити в цілому.

Нагадаємо, вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві величезний резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів. Так, 22 червня вранці документ зібрав необхідну кількість голосів підтримки і навіть перевищив позначку в 25 тисяч.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що основною версією вбивства дівчинки в Одеській області є вбивство на сексуальному ґрунті.

Вбивство дитини під Києвом: другого поліцейського залишили під вартою Князєв назвав основну версію вбивства дівчинки в Одеській області
Новини України преступленияпедофил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся