Раді рекомендують ухвалити закон про реєстр та хімічну кастрацію педофілів

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Відповідний законопроект рекомендують ухвалити в цілому

Комітет Верховної ради питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендує Раді прийняти в цілому законопроект №6607 щодо реєстру та хімічної кастрації педофілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника директора Департаменту комунікації Національної поліції Ольги Атаманової.

Рішення було ухвалене у ході сьогоднішнього засідання комітету.

#наживо Сьогодні на засіданні комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядається законопроект #6607 щодо посилення покарання за зґвалтування дітей. #поліція Опубліковано Ольгою Атамановою Середа, 3 липня 2019 р.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)" рекомендують ухвалити в цілому.

Нагадаємо, вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві величезний резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів. Так, 22 червня вранці документ зібрав необхідну кількість голосів підтримки і навіть перевищив позначку в 25 тисяч.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що основною версією вбивства дівчинки в Одеській області є вбивство на сексуальному ґрунті.