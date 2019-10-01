Раде рекомендуют принять закон о прозрачности собственности провайдеров 

Комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует ВР одобрить законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием". Об этом написала замглавы комитета Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Проект закона рекомендуется принять во втором чтении.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом три законопроекта… №2035, который открывает настоящих владельцев провайдеров цифрового эфирного вещания. На этот раз мы усилили терминологическую точность формулировок будущего закона", - указано в сообщении.

Кроме того, комитет рекомендует ВР одобрить законопроект №0896 о государственной поддержке кинематографии.

"Законопроект № 0896 о государственной поддержке кинематографии. Действующее законодательство содержит термин "кинокомиссии", однако не определяет его правовой статус, порядок образования и компетенцию. Поэтому кинокомиссии не могут эффективно работать. Законопроект № 0896 устраняет этот недостаток", - объяснила замглавы комитета.

Кравчук также проинформировала, что проект закрепляет термин "государственная киностудия" и предоставляет местным властям возможность частично покрывать расходы на производство фильмов с участием государственных киностудий, что поможет сделать сотрудничество частных кинопроизводителей с государственными киностудиями более выгодной и модернизировать остальные.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием". Законопроект поддержали 290 народных депутатов.