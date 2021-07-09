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Раде рекомендуют принять закон для погашения задолженности на рынке электроэнергии

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Украина, Пятница 09 июля 2021 09:13
Раде рекомендуют принять закон для погашения задолженности на рынке электроэнергии Фото: Рада может одобрить закон для погашения долгов на рынке электроэнергии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять закон для погашения задолженности на рынке электроэнергии. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по законопроекту №5399.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс.

"Законопроект направлен на полное и эффективное погашение задолженности на оптовом рынке электрической энергии Украины, образованной по состоянию на 1 июля 2019 года, и урегулирование ряда проблемных вопросов налогообложения, которые возникли в результате длительного непогашения цепной задолженности на рынке электроэнергии", - указано в сообщении.

Закон устанавливает особенности налогообложения операций, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

До 1 января 2026 года продлевают применение кассового метода для налога на добавленную стоимость для участников рынка электроэнергии.

"Временно, до 01.01.2026 года, применить кассовый метод для уплаты налога на прибыль производителями электроэнергии из альтернативных источников, в части объемов электрической энергии, которая не была оплачена государственным предприятием "Гарантированный покупатель", - информируют в Раде.

Члены комитета высказали ряд замечаний к проекту.

"Комитет рекомендует Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году ВР провалила правительственный закон для погашения долгов на рынке электроэнергии.

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