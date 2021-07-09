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Раді рекомендують ухвалити закон для погашення заборгованості на ринку електроенергії

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 09:13
Раді рекомендують ухвалити закон для погашення заборгованості на ринку електроенергії Фото: Рада може схвалити закон для погашення боргів на ринку електроенергії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують ухвалити закон для погашення заборгованості на ринку електроенергії. Таку рекомендацію надав комітет з питань фінансів, податкової та митної політики щодо законопроекту №5399.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу.

"Законопроект спрямований на повне та ефективне погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії України, утвореної станом на 1 липня 2019 року, та врегулювання низки проблемних питань оподаткування, які виникли внаслідок тривалого непогашення ланцюгової заборгованості на ринку електроенергії", - вказано у повідомленні.

Закон встановлює особливості оподаткування операцій, які спрямовані на погашення заборгованості на Оптовому ринку електроенергії.

До 1 січня 2026 року продовжують застосування касового методу для податку на додану вартість для учасників ринку електроенергії.

"Тимчасово, до 01.01.2026 року, застосувати касовий метод для сплати податку на прибуток виробниками електроенергії з альтернативних джерел, у частині обсягів електричної енергії, що не була оплачена державним підприємством "Гарантований покупець", - інформують у Раді.

Члени комітету висловили ряд зауважень до проекту.

"Комітет рекомендує Верховній раді включити законопроект до порядку денного сесії і прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року ВР провалила урядовий закон для погашення боргів на ринку електроенергії.

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