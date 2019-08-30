ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде предлагают отменить госфинансирование партий, которые проиграли выборы

Новости » Политика    30.08.2019 - 21:40
Раде предлагают отменить госфинансирование партий, которые проиграли выборы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Предусматривается отмена финансирования партий, не преодолевших 5-процентный порог

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде отменить государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах. Об этом говорится в законопроекте №1029, обнародованном на сайте Рады.

Так, согласно предложению главы государства, все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в Верховную раду, не будут финансироваться из государственного бюджета. Сейчас государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

Кроме того, Зеленский хочет сократить государственное финансирование партий. В законопроекте предлагается выделять политическим партиям лишь сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на общее количество избирателей на последних выборах в Раду. Сейчас коэффициент составляет 0,02.

Напомним, что по результатам внеочередных парламентских выборов, на государственном финансировании оказались 11 политических партий. Государственное финансирование партии, которые преодолели порог в 2%, должны получить с 1 января 2020 года. В частности, партия "Слуга народа" в 2020 году получит около 225 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский внес в парламент предложение о сокращении численного состава Верховной рады с 450 до 300 народных депутатов. Проектом предлагается изложить статью 76 Конституции в новой редакции.

Меркель посетит Варшаву 1 сентября, где также будет Зеленский Президент предложил отложить штрафы за нерастаможенные "евробляхи"
Новости Украины финансыпартияВладимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь