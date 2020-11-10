Раде рекомендуют принять закон о генсхеме планирования территории Украины

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде рекомендуют принять закон о генеральной схеме планирования территории Украины. Такое решение принял комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ рекомендуют принять за основу. Его принятие позволит начать работу над разработкой новой генеральной схемы и переводом на современную технологическую основу.

"Принятие законопроекта создаст основу для функционирования генеральной схемы на основе ведущих геоинформационных технологий, формируя каркас для национальной геоинформационной системы, согласованного и прозрачного управления государством", - указано в сообщении.

В законе прописаны сроки, основные принципы планирования территории на государственном уровне, порядок принятия решения о разработке генсхемы, определения разработчика, заказчика, перечень исходных данных, порядок реализации градостроительной документации на госуровне.

Принятие закона позволит начать работы по разработке генеральной схемы Украины, срок которой истекает 31 декабря 2020 года.

"Члены комитета рекомендовали Верховной раде принять проект закона №3337 по результатам рассмотрения в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2010 году в проекте Градостроительного кодекса предлагалось, чтобы генеральная схема планирования территории Украины разрабатывалась на 20 лет.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2019 года в Кабинете министров анонсировали обновление комплексной генеральной схемы планирования территории Украины.