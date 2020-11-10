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Раді рекомендують схвалити закон щодо генсхеми планування території України

Україна, Вівторок 10 листопада 2020 11:37
Раді рекомендують схвалити закон щодо генсхеми планування території України
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують схвалити закон щодо генеральної схеми планування території України. Таке рішення ухвалив комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ рекомендують прийняти за основу. Його прийняття дозволить розпочати роботу над розробленням нової генеральної схеми та переведенням її на сучасну технологічну основу.

"Прийняття законопроекту створить підґрунтя для функціонування генеральної схеми на основі провідних геоінформаційних технологій, формуючи каркас для національної геоінформаційної системи, узгодженого та прозорого управління державою", - вказано у повідомленні.

У законі прописані терміни, основні засади планування території на державному рівні, порядок прийняття рішення про розроблення генсхеми, визначення розробника, замовника, перелік вихідних даних, порядок реалізації містобудівної документації на держрівні.

Ухвалення закону дасть можливість розпочати роботи з розроблення генеральної схеми України, термін якої спливає 31 грудня 2020 року.

"Члени комітету рекомендували Верховній раді прийняти проект закону №3337 за наслідками розгляду в першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2010 році у проекті Містобудівного кодексу пропонувалося, щоб генеральна схема планування території України розроблялася на 20 років.

Як писало РБК-Україна, у кінці листопада 2019 року у Кабінеті міністрів анонсували оновлення комплексної генеральної схеми планування території України.

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