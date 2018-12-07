Раде рекомендуют предусмотреть процедуру определения статуса лица без гражданства

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующий законопроект комитет рекомендует принять за основу

Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует парламенту принять законопроект №9123, которым предусматривается установить процедуру определения статуса лица без гражданства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Соответствующий законопроект комитет рассмотрел на своем заседании 6 декабря.

"Члены комитета рекомендовали Верховной раде принять в первом чтении и за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о признании лицом без гражданства", - говорится в сообщении.

Законом, в частности, предлагается создать процедуру признания лицом без гражданства, что в дальнейшем позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждает законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, а при проживании на территории Украины в указанном статусе более 2 лет - получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Напомним, Раде предлагают принять законопроект №9123, которым предусматривается установить процедуру определения статуса лица без гражданства. Проект был зарегистрирован в парламенте 21 сентября 2018 года.

Как писало РБК-Украина, на Закарпатье разоблачили по меньшей мере 39 человек с двойным гражданством.