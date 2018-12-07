Раді рекомендують передбачити процедуру визначення статусу особи без громадянства

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідний законопроект комітет рекомендує прийняти за основу

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект № 9123, яким передбачається встановити процедуру визначення статусу особи без громадянства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління апарату ВР.

Відповідний законопроект комітет розглянув на своєму засіданні 6 грудня.

"Члени комітету рекомендували Верховній раді прийняти у першому читанні та за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства", - сказано у повідомленні.

Законом, зокрема, пропонується створити процедуру визнання особою без громадянства, що в подальшому надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України - посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад 2 роки - отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

Нагадаємо, Раді пропонують прийняти законопроект №9123, яким передбачається встановити процедуру визначення статусу особи без громадянства. Проект був зареєстрований у парламенті 21 вересня 2018 року.

Як писало РБК-Україна, на Закарпатті викрили щонайменше 39 осіб з подвійним громадянством.