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Раді рекомендують підвищити стипендії дітям-сиротам

Новини » Політика     13.02.2020 - 16:30
Раді рекомендують підвищити стипендії дітям-сиротам
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Комітет з питань інформполітики рекомендує Раді прийняти відповідний проект закону за основу

Комітет парламенту з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу законопроект про внесення змін до закону щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в частині підвищення стипендій та щорічної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет на своєму засіданні 12 лютого розглянув проект закону № 2013 "Про внесення змін до ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Документом пропонується підвищити стипендії студентам, дітям-сиротам, та дітям, які позбавлені батьківського піклування і навчаються, у розмірі не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму у середньому на одну особу. Також законопроектом передбачена щорічна виплата на придбання навчальної літератури у розмірі не менше трьох місячних соціальних стипендій, яка їм призначена.

"Сьогодні у навчальних закладах навчається понад 15 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і ухвалення такого закону дасть можливість підтримати зазначені вище категорії студентів, які зараз є незахищеними", - вказано у повідомленні ВР.

"За результатами обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №2013 за основу, а також передбачити набрання ним чинності з першого січня наступного року", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, Верховна рада планує посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням. Документом пропонується уніфікація принципів призначення держдопомоги сім'ям з дітьми та установка адресного підходу для призначення державної соціальної допомоги.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський 30 вересня підписав указ "Про деякі питання забезпечення прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей".

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