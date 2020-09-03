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Рада провалила изменения в Избирательный кодекс

Украина, Четверг 03 сентября 2020 10:57
Рада провалила изменения в Избирательный кодекс
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада провалила изменения в Избирательный кодекс. Нардепы отклонили соответствующий законопроект №3971 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении отдельных избирательных процедур".

Об этом сообщает РБК-Украина.

За основу закон поддержали лишь 108 парламентариев, направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата.

После этого глава парламента Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.

Документом предлагалось уточнение:

  • по изменению границ участковых избирательных комиссий;
  • по ограничениям в части ведения предвыборной агитации;
  • по требованиям к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и ​​избирательных бюллетенях;
  • по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий;
  • по поводу перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты;
  • по требованиям к избирательным бюллетеням и порядку их изготовления;
  • по организации и порядку голосования;
  • по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав.

Этот документ предлагал исключить из кодекса положение об особенностях территориальной организации выборов депутатов городского совета города с количеством избирателей 2 млн и более, а также о порядке образования территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение соответствующих местных выборов.

"Мы с голоса приняли правку нашего коллеги, но когда начали образовывать избирательные комиссии, в частности в Киеве, поняли, что нельзя реализовать в жизнь", - прокомментировала заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти Алина Загоруйко.

Отметим, в материале РБК-Украина "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии" анонсировалось, что Рада планирует до местных выборов внести изменения в Избирательный кодекс. Изменения должны были касаться ряда технических моментов, среди которых - работа Национальной полиции во время кампании.

Напомним, избирательный процесс в Украине стартует 5 сентября, сами выборы пройдут 25 октября.

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