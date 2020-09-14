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В Раде рекомендуют не отменять "квартирную повинность"

Украина, Понедельник 14 сентября 2020 14:58
В Раде рекомендуют не отменять "квартирную повинность"
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде не отменять квартирную повинность населения подселять военных в случае введения военного положения. Соответствующий законопроект №3968 рекомендуют вернуть на доработку Кабинету министров.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня четвертой сессии и рекомендовать по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении вернуть его субъекту права законодательной инициативы на доработку", - указано в сообщении.

Напомним, в начале августа правительство на своем заседании поддержало законопроект, который предлагает исключить норму о квартирной повинности населения подселять военных в случае введения военного положения.

Квартирная повинность - обязанность населения отводить помещения для войск в местах их постоянного расположения (зимние и летние квартиры) или временные остановки.

Как писало РБК-Украина, предыдущий Кабмин также направлял в Верховную раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности по расквартированию военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения.

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