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Кабмин хочет отменить "квартирную повинность": что это значит

Киев, Среда 05 августа 2020 14:56
Кабмин хочет отменить "квартирную повинность": что это значит
Фото: люди (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Подготовлены изменения в закон

Правительство предлагает исключить норму о квартирной повинности населения подселять военных в случае введения военного положения. Подготовлены изменения в закон.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кабмин подготовил изменения в закон "О правовом режиме военного положения", в котором предлагается полностью исключить статью 17.

Квартирная повинность - обязанность населения отводить помещения для войск в местах их постоянного расположения (зимние и летние квартиры) или временные остановки.

Ранее предыдущий Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности с расквартирования военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения.

Напомним, парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки.

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