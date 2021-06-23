Раде рекомендуют отменить режим свободной экономической зоны "Крым"

Члены комитета рассмотрели законопроекты "О признании утратившим силу ЗУ "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" № 5502 и альтернативный № 5502-1.

Документы предлагают отменить режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины.

В законах прописаны особенности экономических отношений на ВОТ с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров.

Кроме того, нормируется порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее. Закрепляется право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на ВОТ, и обеспечивается реализация права на наследование для таких лиц.

"При обсуждении прозвучало предложение подготовить на основе двух законопроектов единый доработанный. Комитет поддержал такое предложение и принял решение рекомендовать в первом чтении принять доработанный законопроект за основу и в целом", - указано в сообщении.