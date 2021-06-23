Раді рекомендують скасувати режим вільної економічної зони "Крим"

Члени комітету розглянули законопроекти "Про визнання таким, що втратив чинність ЗУ "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 5502 і альтернативний № 5502-1.

Документи пропонують скасувати режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України.

У законах прописані особливості економічних відносин на ТОТ з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів.

Крім того, унормовується порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Закріплюється право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на ТОТ, та забезпечується реалізація права на спадкування для таких осіб.

"Під час обговорення прозвучала пропозиція підготувати на основі двох законопроектів єдиний доопрацьований. Комітет підтримав таку пропозицію і ухвалив рішення рекомендувати у першому читанні прийняти доопрацьований законопроект за основу і в цілому", - вказано у повідомленні.