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Раді рекомендують скасувати режим вільної економічної зони "Крим"

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Крим, Середа 23 червня 2021 11:31
Раді рекомендують скасувати режим вільної економічної зони "Крим" Фото: Рада може скасувати режим вільної економічної зони "Крим" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань економічної політики рекомендує Верховній раді скасувати режим вільної економічної зони "Крим". Комітет підготує відповідний законопроект.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Члени комітету розглянули законопроекти "Про визнання таким, що втратив чинність ЗУ "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 5502 і альтернативний № 5502-1.

Документи пропонують скасувати режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України.

У законах прописані особливості економічних відносин на ТОТ з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів.

Крім того, унормовується порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Закріплюється право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на ТОТ, та забезпечується реалізація права на спадкування для таких осіб.

"Під час обговорення прозвучала пропозиція підготувати на основі двох законопроектів єдиний доопрацьований. Комітет підтримав таку пропозицію і ухвалив рішення рекомендувати у першому читанні прийняти доопрацьований законопроект за основу і в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку минулого року у Раді створили робочу групу для напрацювання законопроекту про скасування закону "Про вільну економічну зону "Крим".

Як писало РБК-Україна, у вересні 2014 року був опублікований закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

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