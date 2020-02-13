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Раде рекомендуют отклонить упрощение получения статуса "детей войны"

Новости » Политика     13.02.2020 - 16:49
Раде рекомендуют отклонить упрощение получения статуса "детей войны"
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендует доработать соответствующий проект постановления

Комитет парламента по гуманитарной и информационной политике рекомендует отклонить упрощение получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет на своем заседании 12 февраля рассмотрел проект постановления №2117 о вопросах срочного принятия мер для обеспечения защиты прав и интересов детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Документ был разработан для того, чтобы упростить процедуру получения статуса "ребенок войны".

"По мнению представителей подкомитета по вопросам детей и семьи, проект постановления стоит отправить на доработку. По результатам обсуждения комитет поддержал предложение вернуть указанный проект постановления авторам на доработку", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет ВР по вопросам молодежи и спорта поддерживает проект постановления №2117 о срочном принятии мер для обеспечения защиты прав и интересов детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Как писало РБК-Украина, в августе Генеральная прокуратура Украины установила группу вербовщиков детей в незаконные военные формирования в Донбассе. Правоохранители сообщили о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов "Спартанцы" и "Амазонки", общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия".

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