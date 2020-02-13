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Раді рекомендують відхилити спрощення отримання статусу "дитини війни"

Новини » Політика     13.02.2020 - 16:49
Раді рекомендують відхилити спрощення отримання статусу "дитини війни"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет рекомендує доопрацювати відповідний проект постанови

Комітет парламенту з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує відхили спрощення отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет на своєму засіданні 12 лютого розглянув проект постанови №2117 про питання термінового вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Документ був розроблений для того, аби спростити процедуру отримання статусу "дитина війни".

"На думку представників підкомітету з питань дітей та сім’ї, проект постанови варто відправити на доопрацювання. За результатами обговорення комітет підтримав пропозицію повернути зазначений проект постанови авторам на доопрацювання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет ВР з питань молоді і спорту підтримує проект постанови №2117 щодо термінового вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Як писало РБК-Україна, у серпні Генеральна прокуратура України встановила групу вербувальників дітей у незаконні військові формування на Донбасі. Правоохоронці повідомили про підозру керівникам так званих військово-патріотичних клубів "Спартанці" і "Амазонки", громадського військово-патріотичного руху "Молода гвардія".

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