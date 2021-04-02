Верховной раде рекомендуют определить порядок предоставления убежища иностранцам в Украине. Рекомендуется принять соответствующий законопроект №3387.
Такую рекомендацию принял комитет по правам человека.
"Народные депутаты рекомендовали Верховной раде принять в первом чтении проект закона о предоставлении защиты иностранцам и лицам без гражданства, №3387", - сказано в сообщении.
Документ предлагает определить порядок и основания предоставления убежища в Украине, порядок его прекращения и статус лиц, которым предоставлено убежище.
В законе прописан порядок приема заявлений о защите лиц, содержащихся в учреждениях предварительного заключения, пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Также совершенствуется прием заявлений о защите на государственной границе Украины.
Определяются формы процедуры о предоставлении защиты - общая и ускоренная.
Урегулируется освобождение искателей защиты от уголовной и административной ответственности.
В законе устраняют законодательные пробелы, касающиеся обращения иностранцев и лиц без гражданства с повторным заявлением о защите, перерегистрации лиц, которым предоставлена защита, перевода личных дел искателей защиты.
Регламентируются понятия преследования и серьезный ущерб, определяется порядок интеграции лиц, которым предоставлена защита.
Напомним, Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Соответствующий закон вступил в силу, но в действие его введут только через полгода.
Как писало РБК-Украина, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.