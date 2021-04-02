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Раде рекомендуют определить порядок предоставления убежища иностранцам в Украине

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют определить порядок предоставления убежища иностранцам в Украине. Рекомендуется принять соответствующий законопроект №3387.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию принял комитет по правам человека.

"Народные депутаты рекомендовали Верховной раде принять в первом чтении проект закона о предоставлении защиты иностранцам и лицам без гражданства, №3387", - сказано в сообщении.

Суть закона

Документ предлагает определить порядок и основания предоставления убежища в Украине, порядок его прекращения и статус лиц, которым предоставлено убежище.

В законе прописан порядок приема заявлений о защите лиц, содержащихся в учреждениях предварительного заключения, пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Также совершенствуется прием заявлений о защите на государственной границе Украины.

Определяются формы процедуры о предоставлении защиты - общая и ускоренная.

Урегулируется освобождение искателей защиты от уголовной и административной ответственности.

В законе устраняют законодательные пробелы, касающиеся обращения иностранцев и лиц без гражданства с повторным заявлением о защите, перерегистрации лиц, которым предоставлена ​​защита, перевода личных дел искателей защиты.

Регламентируются понятия преследования и серьезный ущерб, определяется порядок интеграции лиц, которым предоставлена ​​защита.

Напомним, Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Соответствующий закон вступил в силу, но в действие его введут только через полгода.

Как писало РБК-Украина, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.

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