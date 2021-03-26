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Иностранцы должны предоставлять отпечатки для украинской визы. Когда заработает механизм

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 12:30
Иностранцы должны предоставлять отпечатки для украинской визы. Когда заработает механизм Фото: пограничник (facebook.com DPS Ukraine)
Автор: Юлия Струк

Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после опубликования. Но вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.

Документ разработало Министерство иностранных дел.

Таким образом, для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных при оформлении виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в визе.

Так, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.

Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня прошлого года.

Стоит отметить, что ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

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