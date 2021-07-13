Раде рекомендуют окончательно запретить курение е-сигарет в общественных местах

Верховной раде рекомендуют окончательно запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предоставил рекомендацию принять во втором чтении законопроект №4358.

Закон дает определение ряду терминов: бездымное табачное изделие, электронная сигарета, новейшее табачное изделие, жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, е-сигарет, бездымных табачных изделий по:

содержанию вредных веществ;

оформлению упаковки, в частности, медицинских предупреждений потребителей;

ограничению реализации (продажи) и употреблению;

рекламированию.

В документе прописана ответственность за нарушение установленных норм.

К законопроекту ко второму чтению подали 515 поправок, из которых 77 предлагается учесть полностью и 10 - частично, а остальные поправки - отклонить.

Комитет предусмотрел, что размер штрафов устанавливается в зависимости от минимального прожиточного минимума, а не в виде фиксированной суммы.

"Члены комитета утвердили сравнительную таблицу к законопроекту и приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении", - говорится в сообщении.