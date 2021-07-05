Раде рекомендуют окончательно упростить оформление паспортов для переселенцев

Верховной раде рекомендуют окончательно упростить оформление внутренних паспортов для переселенцев. Такую рекомендацию дал комитет по правам человека.

"В своем заключении комитет рекомендует по результатам рассмотрения принять законопроект №4564 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

С 2016 года регистрацию места проживания передали к полномочиям местной власти - сельских, поселковых или городских советов. Регистрация происходит исключительно на подчиненной им территории.

В этом законе прописано, что жители оккупированной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт.

Там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе.

Документ также отменяет справку о подтверждении места жительства переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.