ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді рекомендують остаточно спростити оформлення паспортів для переселенців

Новость на русском →
Україна, Понеділок 05 липня 2021 13:46
Раді рекомендують остаточно спростити оформлення паспортів для переселенців Фото: Рада може спростити оформлення паспортів для переселенців (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують остаточно спростити оформлення внутрішніх паспортів для переселенців. Таку рекомендацію надав комітет з питань прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"У своєму висновку комітет рекомендує за результатами розгляду прийняти законопроект №4564 в другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

З 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади - сільських, селищних або міських рад. Реєстрація відбувається виключно на підпорядкованій їм території.

У цьому законі прописано, що мешканці окупованої частини Донбасу і Криму можуть звернутися у будь-яке відділення Державної міграційної служби та отримати документи, що засвідчують особу, або вклеїти фотографію у паспорт.

Там же можна поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання - у Луганську, Донецьку, Сімферополі.

Документ також скасовує довідку про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

Нагадаємо, на початку червня Рада ухвалила цей закон за основу.

Читайте РБК-Україна в Google News
переселенцы паспорт Верховна рада
NEWS
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд
DAILY
Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС