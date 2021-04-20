Раді рекомендують остаточно прийняти закон про "відкритий банкінг": що він пропонує

В Україні хочуть поліпшити якість платіжних послуг. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №4364.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

До другого читання закону надійшло 334 пропозиції від народних депутатів. Додатково було напрацьовано 134 пропозиції, які потребують підтримки комітету.

Загалом пропонується врахувати 322 пропозиції, в тому числі 20 частково і 37 редакційно. Відхилено 146 пропозицій народних депутатів.

Передбачається не встановлювати жодних обмежень ставок інтерчейнджу та еквайрингу, разом із тим надавши підприємствам торгівлі механізм конкурентного врегулювання їх розміру.

Зазначимо, міжбанківська комісія (інтерчейндж) установлюється платіжною системою. Її сплачує банк, який обслуговує POS-термінал торговця на користь банка, який випустив картку. Еквайрингова комісія - плата торговців банкам за обробку платежів та обслуговування встановлених POS-терміналів.

Національний банк України отримує право запитувати у міжнародних платіжних системах статистичну інформацію про розмір ставок інтерчейнджу і еквайрингу та публікувати її.

Дискусію викликало питання граничних розмірів ставок інтерчейнджу та еквайрингу, оскільки на сьогодні вони є завеликими у порівнянні з іншими країнами. Проте пропозиція про поетапне зниження ставок інтерчейнджу не набрала необхідної кількості голосів.

Прописано, що графік забезпечення усіма торговцями можливості здійснення безготівкових розрахунків має затвердити Кабінет міністрів.

Посилюються вимоги до аутентифікації користувачів.

Закон пропонує розширити перелік обмежених платіжних послуг - послуг, отримання дозволу на проведення яких є спрощеним.

Також прибирається норма про відповідальність надавачів послуг у випадках проведення платіжних операцій, при яких списання коштів відбувається з рахунку не того платника без вини надавача послуг.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій у порівняльній таблиці", - сказано у повідомленні.