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Раде рекомендуют окончательно одобрить закон об усилении соцгарантий военных

Новости » Политика     14.02.2020 - 16:16
Раде рекомендуют окончательно одобрить закон об усилении соцгарантий военных
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Комитет по нацбезопасности рекомендовал ВР одобрить законопроект №2343

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту окончательно одобрить законопроект об усилении социальных гарантий военных. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

В частности, проект закона рекомендуется принять во втором чтении.

"Члены комитета рассмотрели подготовленный ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343. Народные депутаты приняли решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения во втором чтении принять указанный законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет по национальной безопасности в пятницу рассмотрит законопроект об усилении социальных гарантий военных во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2343 "О внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", за документ проголосовали 340 нардепов. Кроме того, парламентарии одобрили сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Добавим также, Министерство обороны в ходе заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в пятницу, 14 февраля, презентовало законопроект о внесении изменений в закон о государственной тайне.

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