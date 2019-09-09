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Раді рекомендують обмежити кількість депутатських запитів

Новини » Політика    09.09.2019 - 15:46
Раді рекомендують обмежити кількість депутатських запитів
Ілюстративне фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Пропонується, що на пленарному тижні можна вносити не більше 2 депутатських запитів від одного нардепа

Комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект № 1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів". Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, альтернативним проектом №1036-1 пропонується, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного народного депутата. А тексти депутатських запитів до президента України або до органів та посадових осіб та тексти відповідей на них мають бути оприлюдненні на сайті Верховної ради протягом 5 робочих днів.

"Ставлю на голосування висновок щодо проекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної ради України № 1036. Рекомендувати ВР включити законопроект до порядку денного та за результатом першого читання - не підтримати. Проект рішення щодо проекту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів" № 1036-1 пропонується рекомендувати ВРУ за результатом розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому", - заявив Кальченко.

Так, альтернативний законопроект підтримали 6 членів комітету.

За словами членів комітету, проект було внесено як альтернативний до невідкладного законопроекту №1036 "Щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної ради України".

Нагадаємо, раніше комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР рекомендував Раді позбавляти нардепів грошей за прогули.

Як писало РБК-Україна, парламент раніше направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство.

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