Раде рекомендуют ограничить изъятие у подозреваемых электронных гаджетов

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Проект закона рекомендуют принять за основу

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9484, которым предлагаются ограничения по изъятию у участников уголовного производства такого вида вещественных доказательств как персональные компьютеры и электронные гаджеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, предлагается утверждение более четкого определения электронных устройств. К таким должны причислять информационные системы; компьютеры (суперкомпьютеры, мэйнфреймы, кластеры, серверы, рабочие станции, персональные компьютеры, ноутбуки и т.п.); компьютерную периферию (в частности, терминалы, принтеры, сканеры, плоттеры, источники бесперебойного питания); мобильные терминалы систем связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и т.д.); аппаратную составляющую телекоммуникационных и других компьютерных сетей и сетевое оборудование (маршрутизаторы, концентраторы, коммутаторы, модемы, сетевые контроллеры, кабели и т.п.); микропроцессорные системы (микроконтроллеры и программируемые логические контроллеры), а также банкоматы и другие стационарные платежные терминалы для обслуживания населения.

Авторы документа предлагают отделять перечисленные устройства и электронную информацию - как различные виды вещественных доказательств. Так, если в качестве орудия, средства или предмета уголовного преступления была использована электронная информация, она может быть использована в качестве доказательства факта или обстоятельств правонарушения, то электронные устройства вещественными доказательствами должны не признаваться. Они могут признаваться вещественными доказательствами только в случае, если устройство само является орудием, средством или предметом уголовного преступления. На основании такого разграничения авторы предлагают установить запрет на изъятие электронных устройств или их составляющих, если орудием, средством или предметом уголовного преступления выступает информация, которая в них содержится.

Кроме того, проектом планируется установить ответственность должностных лиц следственных органов и органов прокуратуры за умышленное нарушение следователем или прокурором установленного УПК порядка временного доступа к вещам и документам или временного изъятия или ареста имущества, а также порядка изъятия вещественных доказательств при осмотре или обыске, если это нанесло существенный имущественный ущерб собственнику (законному владельцу) данного имущества или документов.

"При обсуждении законопроекта члены комитета отметили актуальность предлагаемых изменений и решили, что его принятие позволит повысить сбалансированность между обеспечением соблюдения прав физических и юридических лиц и полномочиями следователей во время досудебного рассмотрения уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Подчеркнем, что правоохранительные органы (Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности Украины, Национальная полиция Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований), а также специалисты Министерства юстиции Украины считают, что положения данного законопроекта противоречат принципам уголовного судопроизводства и задачам уголовного судопроизводства, а реализация отдельных его норм создаст дополнительные преграды следователям в установлении обстоятельств совершения преступлений и подтверждения их доказательствами.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины о совершенствовании порядка применения отдельных мер обеспечения уголовного производства" за основу", - сообщили в комитете.

Напомним, комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности наработал более 200 законопроектов, требующих рассмотрения в Верховной раде.

Как писало РБК-Украина, в апреле действующий президент Петр Порошенко заявил, что обратится в Верховную раду с требованием продлить норму Уголовного кодекса о заочном осуждении.