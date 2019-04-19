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Порошенко обратится к Раде с требованием продлить норму о заочном осуждении

Новости » Политика    19.04.2019 - 22:17
Порошенко обратится к Раде с требованием продлить норму о заочном осуждении
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

К тем лицам, которые находятся за пределами Украины, будет применен механизм заочного осуждения

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что обратится к Верховной раде с требованием продлить норму Уголовного кодекса о заочном осуждении. Об этом сообщил кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко на теледебатах в студии "Суспільного", передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня сообщалось, что на следующей пленарной неделе в Верховной раде могут рассмотреть изменения в УПК относительно заочного осуждения.

"Хочу подчеркнуть, что с ноября-месяца ГПУ лишена права проводить следствие. И представьте себе, что через 5 месяцев дела в любом случае будут переданы в ГБР. Поэтому настоятельно советую завершить расследование, передать в суд, и сформированая и первая реформированная ветвь судебной власти должна вынести приговоры", - сообщил Порошенко.

По его словам, к тем лицам, которые находятся за пределами Украины, будет применен механизм заочного осуждения.

"Для тех, кто находится за пределами - есть инструменты заочного правосудия. Кстати, парламент не продлил эти инструменты. Я еще раз по этому поводу буду обращаться в парламент для того, чтобы им не дать избежать ответственности", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9353 о заочном осуждениие.

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