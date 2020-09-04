Раде рекомендуют ограничить должникам по оплате коммуналки выезд за границу

Верховной раде рекомендуют ограничить должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг выезд за границу. Соответствующий законопроект №3613 профильный комитет рекомендует принять за основу в первом чтении.

Об этом сообщает информационное управление ВР.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг №3613", - указано в сообщении.

Этот проект предусматривает обязательную реструктуризацию задолженности населения, если она превышает сумму, определенную правительством по каждому виду ЖК-услуг, по состоянию на 1 октября 2020 года.

Реструктуризацию предлагают сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей (текущих и платежей по погашению реструктуризированной задолженности) не должна превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% - для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

На потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности, распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату ЖКУ для оплаты текущих платежей.

Этот закон предусматривает и определенные временные ограничения по отношению к должникам. По решению суда могут ограничить право выезда за пределы Украины, управление транспортными средствами, пользование оружием, охоту.

Напомним, в конце июня в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3613, а Министерство развития общин и территорий предоставило по нему разъяснения.

Как писало РБК-Украина, в Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за жилищно-коммунальные платежи: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3767.