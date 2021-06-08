Раде рекомендуют обязать предприятия сократить выбросы в воздух за 10 лет

Верховной раде рекомендуют одобрить законопроект №5339 о регулировании выбросов в воздух. Документ устанавливает максимально допустимый срок - 10 лет для выполнения мероприятий по сокращению выбросов.

Этот закон устанавливает основные требования для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, определяет процедуры выдачи разрешения, основания и порядок отказа, приостановления и аннулирования разрешения на выбросы.

Напомним, более 67 млн гривен убытков рассчитала Государственная экоинспекция во время проверок промышленных предприятий. Такой ущерб экологии нанесли за первый квартал этого года.

В среднем Государственная экологическая инспекция фиксирует на одном предприятии 4 факта несоблюдения природоохранного законодательства.

Как писало РБК-Украина, замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Шахматенко заявил, что постсоветская система государственного экологического контроля не менялась десятки лет. Принятие законопроекта №3091 даст ведомству полноценный допуск к проверкам предприятий.