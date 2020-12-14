Верховной раде рекомендуют обнародовать свои решения только в одном издании. Речь идет о "Голосе Украины".
Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.
Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендует одобрить соответсвующий законопроект №4334 во втором чтении.
Согласно закону, с 1 января 2021 официальная публикация решений Рады будет осуществляться только в газете "Голос Украины".
Ко второму чтению проекта поступило всего шесть правок. Члены комитета предлагают учесть одну.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в целом", - указано в сообщении.
Напомним, ранее нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №4334 о внесении изменений в Регламент ВР. За него проголосовали 246 парламентариев.
Как писало РБК-Украина, Рада хотела отменить обязательную публикацию законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Документы правительства, включая проект государственного бюджета, предлагалось публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти.
В правительстве разъясняли инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере" и заверяли, что принятие проекта не означает возможность подменять тексты законов.
Однако впоследствии законы отозвали и сняли с рассмотрения парламента.