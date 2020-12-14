Верховной раде рекомендуют обнародовать свои решения только в одном издании. Речь идет о "Голосе Украины".

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендует одобрить соответсвующий законопроект №4334 во втором чтении.

Согласно закону, с 1 января 2021 официальная публикация решений Рады будет осуществляться только в газете "Голос Украины".

Ко второму чтению проекта поступило всего шесть правок. Члены комитета предлагают учесть одну.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в целом", - указано в сообщении.

Напомним, ранее нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №4334 о внесении изменений в Регламент ВР. За него проголосовали 246 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Рада хотела отменить обязательную публикацию законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". Документы правительства, включая проект государственного бюджета, предлагалось публиковать на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

В правительстве разъясняли инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере" и заверяли, что принятие проекта не означает возможность подменять тексты законов.

Однако впоследствии законы отозвали и сняли с рассмотрения парламента.