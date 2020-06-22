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Раде рекомендуют легализовать частных детективов в Украине

Новости » Политика     22.06.2020 - 13:18
Раде рекомендуют легализовать частных детективов в Украине
Фото: слежка (999.md)

Соответствующий законопроект парламента рекомендуют одобрить за основу

Верховной раде рекомендуют легализовать деятельность частных детективов в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, члены комитета рассмотрели законопроект №3010 и альтернативный к нему законопроект №3010-1. Авторы проектов объяснили, что они необходимы, чтобы законодательно урегулировать частную детективную практику.

"В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. Вместе с тем детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности. Поэтому принятие проекта о частной детективной деятельности позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства", - указано в сообщении.

По результатам обсуждения комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект №3010, а законопроект №3010-1 - отклонить.

Итак, закон предлагает определить виды детективных услуг и субъектов их предоставления; квалификационные требования к частным детективам; основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.

Напомним, в конце 2018 года Рада провалила ранее ветированный главой государства законопроект №3726 "О частной детективной (розыскной) деятельности" с предложениями президента.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2017-го Рада легализовала работу частных детективов, однако пятый президент Петр Порошенко его ветировал.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Рададетективы
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