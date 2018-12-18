Рада провалила закон о частных детективах с предложениями президента

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Согласно предложениям Порошенко, в законе были уточнены права субъектов частной детективной деятельности

Верховная рада Украины провалила ранее ветированный главой государства законопроект №3726 "О частной детективной (розыскной) деятельности" с предложениями президента Петра Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за принятие документа в целом проголосовал лишь 161 парламентарий, а за его направление в комитет на доработку - 170 нардепов.

"Я вынужден сейчас сообщить, что закон о частной детективной (розыскной) деятельности отклонен", - подытожил спикер парламента Андрей Парубий и добавил, что надеется на перевнесение этого закона.

Отметим, согласно предложениям Порошенко, в законе были уточнены права субъектов частной детективной (розыскной) деятельности.

Согласно предложениям президента, планировалось определить, что свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности выдается бессрочно на платной основе в течение 10 дней со дня представления документов для его получения, за его выдачу должна была справляться разовая плата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Плата за выдачу свидетельства планировалось зачислять в госбюджет.

Также в документе были определены основания для аннулирования свидетельства о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности.

Напомним, в апреле 2017 года Рада легализовала работу частных детективов, одобрив во втором чтении законопроект №3726 "О частной детективной (розыскной) деятельности". За документ проголосовал 261 парламентарий. А в первом чтении документ одобрили в апреле 2016 года.

Однако в июне прошлого года Порошенко наложил вето на закон о частных детективах и вернул его депутатам с собственными предложениями.

Так, президент вернул закон на доработку с предложениями привести некоторые его нормы в соответствие с действующим законодательством. В частности, речь идет о нормах, которые разрешают частным детективам вести наблюдение и собирать информацию, которая может быть использована в качестве доказательств в уголовном производстве, что напрямую противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.