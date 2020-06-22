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Раді рекомендують легалізувати приватних детективів в Україні

Новини » Політика     22.06.2020 - 13:18
Раді рекомендують легалізувати приватних детективів в Україні
Фото: стеження (999.md)

Відповідний законопроект парламенту рекомендують схвалити за основу

Верховній раді рекомендують легалізувати діяльність приватних детективів в Україні. Таке рішення схвалив комітет з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, члени комітету розглянули законопроект №3010 та альтернативний до нього законопроект №3010-1. Автори проектів пояснили, що вони необхідні, аби законодавчо унормувати приватну детективну практику.

"В Україні цей вид послуг на законодавчому рівні досі не визначений. Разом з тим детективна діяльність зазначена у КВЕД - 2010 як один з видів господарської діяльності. Тому прийняття проекту про приватну детективну діяльність дозволить на законодавчому рівні поставити такий вид діяльності під належний контроль держави", - вказано у повідомленні.

За результатами обговорення комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект №3010, а законопроект №3010-1 - відхилити.

Отже, закон пропонує визначити види детективних послуг та суб’єктів їх провадження (надання); кваліфікаційні вимоги до приватних детективів; основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Рада провалила раніше ветований главою держави законопроект №3726 "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" з пропозиціями президента.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2017 року Рада легалізувала роботу приватних детективів, однак п'ятий президент Петро Порошенко його ветував.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Рададетективы
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