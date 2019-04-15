В Раде рекомендуют разработать закон о пенсиях для переселенцев

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В комитете обратили внимание, что невыплата пенсий гражданам Украины является нарушением норм международного права

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Кабинету министров подготовить и подать на рассмотрение ВР законопроект о порядке получения пенсий внутренне перемещенными лицами и лицами, проживающими на оккупированных территориях. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, речь идет также о пенсиях, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на территории, временно неконтролируемой государственной властью Украины.

Так, члены комитета провели рабочее совещание. Участники совещания отметили, что ряд вопросов требует срочного урегулирования. В частности, это касается случаев некорректного внесения информации в Базу данных "Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины", в результате чего ВПЛ рекращаются выплаты пенсий и другие государственные социальные выплаты.

Парламентарии обратили внимание представителей правительства на то, что невыплата пенсий гражданам Украины является нарушением также норм международного права.

Так, по результатам обсуждения участники комитета заявили о необходимости ускорения согласования проекта постановления Кабмина "Об Интегрированной информационно-телекоммуникационной системе "Аркан" относительно контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу" с заинтересованными центральными органами исполнительной власти и его одобрении.

"Необходимо также безотлагательно доработать и утвердить проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий". Кабинету министров рекомендовано подготовить и представить на рассмотрение Верховной рады законопроект о порядке получения сумм пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на территории, временно неконтролируемой государственной властью Украины", - указано в сообщении.

Напомним, ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призывала Кабмин изменить правила выплаты пенсий переселенцам.

Отметим, Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию Пенсионного фонда (ПФУ) и признала незаконным отказ выплачивать пенсии ВПЛ.

Добавим, ранее РБК-Украина писало, что проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они по каким-либо причинам возвращаются на неподконтрольную территорию и остаются там более двух месяцев.