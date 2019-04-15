У Раді рекомендують розробити закон про пенсії для переселенців

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У комітеті звернули увагу, що невиплата пенсій громадянам України є порушенням норм міжнародного права

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує Кабінету міністрів підготувати та подати на розгляд ВР законопроект щодо порядку отримання пенсій внутрішньо переміщеними особами та особами, які проживають на окупованих територіях. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, йдеться також про пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку з перебуванням на території, тимчасово неконтрольованій державною владою України.

Так, члени комітету провели робочу нараду. Учасники наради відзначили, що низка питань потребує термінового врегулювання. Зокрема, це стосується випадків некоректного внесення інформації до Бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України", внаслідок чого ВПО припиняються виплати пенсій та інші державні соціальні виплати.

Парламентарі звернули увагу представників уряду на те, що невиплата пенсій громадянам України є порушенням також норм міжнародного права.

Так, за результатами обговорення учасники комітету заявили про необхідність пришвидшення погодження проекту постанови Кабміну "Про Інтегровану інформаційно-телекомунікаційну систему "Аркан" щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон" з зацікавленими центральними органами виконавчої влади та його схвалення.

"Необхідно також невідкладно доопрацювати та затвердити проект постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганський областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій". Кабінету міністрів рекомендовано підготувати та подати на розгляд Верховної ради и законопроект щодо порядку отримання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку з перебуванням на території, тимчасово неконтрольованій державною владою України", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер закликала Кабмін змінити правила виплати пенсій переселенцям.

Відзначимо, Велика палата Верховного суду України відхилила апеляцію Пенсійного фонду (ПФУ) і визнала незаконною відмову виплачувати пенсії ВПО.

Додамо, раніше РБК-Україна писало, що проблеми з виплатами у пенсіонерів-переселенців виникають, коли вони з яких-небудь причин повертаються на непідконтрольну територію і залишаються там більше двох місяців.