В Раде рекомендуют Кабмину рассмотреть возможность введения новых налогов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Поступления от этих налогов предлагают направить на поддержку орфанных больных

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Кабинету министров Украины рассмотреть возможность введения новых налогов и сборов, поступления от которых будут направлены на поддержку людей, больных орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет в ходе заседания наработал рекомендации по решению проблем в сфере оказания медицинской помощи больным редкими (орфанными) заболеваниями.

"Комитетом наработаны рекомендации Кабинету министров... рассмотреть возможность введения новых налогов и сборов, в частности по рекламе фармацевтической продукции, табачных изделий, а также по производству и обороту сладких газированных напитков с повышенным содержанием сахара, направив поступления от этих налогов и сборов на обеспечение пациентов с редкими заболеваниями лекарственными средствами и пищевыми продуктами для специального диетического потребления", - указано в сообщении.

Кроме того, нардепы рекомендуют правительству при подготовке проекта госбюджета на последующие годы предусматривать расходы на полное покрытие расходов по обеспечению орфанных больных необходимыми для лечения этих заболеваний лекарственными средствами и пищевыми продуктами для специального диетического потребления по мере необходимости.

Также Кабмину предлагают рассмотреть вопрос введения новой бюджетной программы "Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями и продуктами для специального диетического потребления граждан с редкими (орфанными) заболеваниями" и рассмотреть возможность привлечения внебюджетного финансирования из не запрещенных законодательством источников для помощи таким пациентам.

Напомним, в апреле 2014 года был опубликован закон о создании перечня орфанных заболеваний. Закон введен в действие с 2015 года.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет рекомендовал Раде 8 созыва направить 60% поступлений от НДС с поставок лекарств для лечения редких заболеваний.