У Раді рекомендують Кабміну розглянути можливість введення нових податків

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Надходження від цих податків пропонують спрямувати на підтримку орфанних хворих

Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Кабінету міністрів України розглянути можливість запровадження нових податків і зборів, надходження від яких будуть спрямовані на підтримку людей, хворих на орфанні (рідкісні) захворювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет у ході засідання напрацював рекомендації щодо вирішення проблем у сфері надання медичної допомоги хворим на рідкісні (орфанні) захворювання.

"Комітетом напрацьовані рекомендації Кабінету міністрів… розглянути можливість запровадження нових податків і зборів, зокрема з реклами фармацевтичної продукції, тютюнових виробів, а також з виробництва та обігу солодких газованих напоїв з підвищеним вмістом цукру, спрямувавши надходження від цих податків і зборів на забезпечення пацієнтів з рідкісними захворюваннями лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання", - вказано у повідомленні.

Крім того, нардепи рекомендують уряду при підготовці проекту держбюджету на наступні роки передбачати видатки на повне покриття витрат із забезпечення орфанних хворих необхідними для лікування цих захворювань лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання відповідно до потреби.

Також Кабміну пропонують розглянути питання щодо запровадження нової бюджетної програми "Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання громадян з рідкісними (орфанними) захворюваннями" та розглянути можливість залучення позабюджетного фінансування з не заборонених законодавством джерел для допомоги таким пацієнтам.

Нагадаємо, у квітні 2014 року було опубліковано закон про створення переліку орфанних захворювань. Закон введено в дію з 2015 року.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет рекомендував Раді 8 скликання направити 60% надходжень від ПДВ з поставок ліків на лікування рідкісних захворювань.