Раде рекомендуют изменить миграционное законодательство: о чем закон

Верховной раде рекомендуют изменить миграционное законодательство. Такое решение принял комитет по правам человека.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Речь идет о законопроекте №4412, который предлагает усовершенствовать нормы законодательства Украины по поводу пребывания иностранцев и лиц без гражданства (апатридов) на территории Украины.

Закон предлагает определить, что принимающая сторона - зарегистрированные в установленном законом порядке украинские предприятия, учреждения и организации, представительства (филиалы) иностранных предприятий, учреждений, организаций, представительства международных организаций, а также физлица, которые пригласили в Украину или принимают в Украине иностранцев и апатридов.

Принимающая сторона обязана принять меры для своевременного представления иностранцами заявлений для оформления документов на право проживания (пребывания) в Украине, сообщить о прекращении оснований для такого пребывания, а также выполнить взятые на себя обязательства по уплате расходов этих лиц, связанных с их пребыванием на территории Украины и выездом из Украины.

Согласно документу, лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства Украины или которым отменили решение о его оформлении, обязаны выехать за пределы нашего государства в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

"Иностранцы и лица без гражданства, которые в течение одного месяца со дня принятия решения о прекращении гражданства Украины обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию, считаются постоянно проживающими в Украине", - прописано в проекте закона.

Определено, что иностранцу или апатриду, которые временно находятся на территории Украины, могут продлить срок пребывания на период существования обоснованных оснований. В законе указан перечень документов, необходимых для продления срока пребывания.

Определяется и перечень оснований, когда в продлении срока пребывания отказывается. Одним из них является необходимость обеспечения национальной безопасности или охраны общественного порядка; а также охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины.

"Участники заседания рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования законодательства в сфере миграции, № 4412... Народные депутаты приняли решение принять законопроект за основу", - указано в сообщении.

Напомним, в конце ноября Кабинет министров внес данный законопроект в парламент.

Как писало РБК-Украина, в конце августа Государственное агентство развития туризма совместно с Министерством культуры разрабатывали проект постановления о смягчении правил въезда для иностранцев.