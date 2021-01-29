Раді рекомендують змінити міграційне законодавство: про що закон

Верховній раді рекомендують змінити міграційне законодавство. Таке рішення ухвалив комітет з прав людини.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про законопроект №4412, який пропонує удосконалити норми законодавства України стосовно перебування іноземців та осіб без громадянства (апатридів) на території України.

Закон пропонує визначити, що приймаюча сторона - зареєстровані в установленому законом порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних організацій, а також фізособи, що запросили в Україну чи приймають в Україні іноземців та апатридів.

Приймаюча сторона зобов’язана вжити заходів для своєчасного подання іноземцями заяв для оформлення документів на право проживання (перебування) в Україні, повідомити про припинення підстав для такого перебування, а також виконати взяті на себе зобов’язання зі сплати витрат цих осіб, пов’язаних з їх перебуванням на території України та виїздом з України.

Згідно з документом, особи, стосовно яких прийнято рішення про припинення громадянства України або яким скасовано рішення про його оформлення, зобов’язані виїхати за межі нашої держави протягом одного місяця з дня прийняття такого рішення.

"Іноземці та особи без громадянства, які протягом одного місяця з дня прийняття рішення про припинення громадянства України звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію, вважаються такими, що постійно проживають в Україні", - прописано у проекті закону.

Визначено, що іноземцю або апатриду, які тимчасово перебувають на території України, можуть продовжити строк перебування на період існування обґрунтованих підстав. У законі вказаний перелік документів, необхідних для продовження строку перебування.

Визначається і перелік підстав, коли у продовженні строку перебування відмовляється. Однією з них є необхідність забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку; а також охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України.

"Учасники засідання розглянули проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції, № 4412... Народні депутати ухвалили рішення прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці листопада Кабінет міністрів вніс даний законопроект у парламент.

Як писало РБК-Україна, в кінці серпня Державне агентство розвитку туризму спільно з Міністерством культури розробляли проект постанови про пом'якшення правил в'їзду для іноземців.