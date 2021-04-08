Раде рекомендуют доработать закон о бесплатном питании в школах для детей-ВПЛ

Верховной раде рекомендуют доработать закон о бесплатном питании в школах для детей из числа внутренне перемещенных лиц. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Речь идет о законопроекте №4340.

Согласно этому документу, органы государственной власти и органы местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учебные заведения, обеспечивают бесплатным горячим питанием за счет средств государственного бюджета детей льготных категорий, а именно внутренне перемещенных лиц.

"Народные депутаты отметили социальную важность законопроекта, но его реализация требует доработки из-за необходимости внесения изменений в Бюджетный кодекс... Комитет принял решение направить указанный законопроект на доработку", - говорится в сообщении.