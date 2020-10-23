Минздрав разработал нормы питания детей в школах

Фото: дети (kiev.klichko.org)

В Министерстве здравоохранения разработали проект постановления об организации детского питания в учебных заведениях. Рекомендуется запретить предложение детям колбас, сосисок, сладких газированных напитков и энергетических напитков.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

Ляшко пригласил к ознакомлению и обсуждению положений.

"Мировая тенденция говорит о том, что наши дети стали больше есть вредной пищи и меньше двигаться. Поэтому, необходимо сделать детское питание разнообразным и полезным", - отметил он.

Проектом запрещены закупка, реализация и предложение детям технологически обработанных мясных и рыбных блюд (колбас, сосисок, замороженных полуфабрикатов и т. п.), сладких газированных напитков, энергетических напитков и любых других напитков с содержанием добавленных сахаров, ограничивается суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.

Напомним, ученики "красной зоны" останутся на дистанционном обучении.

Недавно Минобразования обновило требования к дистанционному обучению в Украине.