Раді рекомендували прийняти закон Зеленського про перезапуск ДБР

Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

За словами голови ДБР Романа Труби, законопроект зможе значно посилити роботу органа

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон президента України Володимира Зеленського про перезапуск Державного бюро розслідувань (ДБР) у другому читанні та в цілому. Про це заявив Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Комітет розглянув правки, які будуть враховані у кінцевому варіанті проекту.

"Рекомендувати ВРУ прийняти 2116 прийняти в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій та правок. 20 - "За". Рішення прийнято", - заявив Монастирський

За словами голови ДБР Романа Труби, законопроект зможе значно посилити роботу органа.

"Збільшується кількість територіальних управлінь. Адже на сьогодні їх лише 7, в деякі входить по 4-5 областей. Збільшується кількість працівників ДБР. Наразі в територіальних управліннях в нас є 118 працівників. Це занадто мала кількість для того, щоб ефективно розслідувати кримінальні провадження. ", - заявив Труба.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №2116 президента Володимира Зеленського про зміни в закон "Про Державне бюро розслідувань" (ДБР). Законопроект Зеленського пропонує визначити правовий статус Державного бюро розслідувань - ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Комітет рекомендував Верховній раді включити до порядку денного другої сесії законопроект змін до закону "Про Державне бюро розслідувань" (ДБР).