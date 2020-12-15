В Раде разработают закон о совершенствовании деятельности ОСМД

В Верховной раде разработают закон о совершенствовании деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Комитет по вопросам организации государственной власти решил создать рабочую группу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

При этом комитет отклонил ряд законопроектов о совершенствовании деятельности ОСМД №№2606, 3367, 3878, 3937.

"Каждый из этих проектов предусматривает внедрение электронного оповещения и электронного голосования для совладельцев многоквартирного дома и ОСМД... Во всех этих проектах определены положения, требующие законодательного урегулирования", - пояснили в комитете.

Парламентарии решили, что все эти законопроекты необходимо дорабатывать.

"Члены комитета большинством голосов поддержали решение рекомендовать Верховной раде проекты законов №№2606, 3878, 3367 и 3979 по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить", - указано в сообщении.

Вместо этого в комитете решили создать на площадке подкомитета по вопросам жилищной политики и жилищного хозяйства рабочую группу для разработки одного законопроекта, который комплексно решит проблемы управления многоквартирными домами.

"Было поддержано решение о создании рабочей группы комитета по разработке проекта закона о совершенствовании деятельности ОСМД... с использованием отдельных положений законопроектов №№2606, 3367, 3878, 3937", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в платежках за ЖКУ теперь будет новая строка с расходами - абонплата за коммунальные услуги. Изменение тарифов в первую очередь почувствуют жители домов, которые не выбрали модель организации договорных отношений, и где нет ОСМД.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Такие полномочия передадут местным органам власти.