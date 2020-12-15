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У Раді напрацюють закон про вдосконалення діяльності ОСББ

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді напрацюють закон про вдосконалення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Комітет з питань організації державної влади вирішив утворити робочу групу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

При цьому комітет відхилив низку законопроектів щодо вдосконалення діяльності ОСББ №№2606, 3367, 3878, 3937.

"Кожен із цих проектів передбачає запровадження електронного сповіщення та електронного голосування для співвласників багатоквартирного будинку та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку... В усіх цих проектах визначені положення, які потребують законодавчого врегулювання", - пояснили у комітеті.

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Парламентарі вирішили, що всі ці законопроекти необхідно доопрацьовувати.

"Члени комітету більшістю голосів підтримали рішення рекомендувати Верховній раді проекти законів №№ 2606, 3878, 3367 та 3979 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити", - вказано у повідомленні.

Натомість у комітеті вирішили створити на майданчику підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства робочу групу для розробки одного законопроекту, який комплексно вирішить проблеми управління багатоквартирними будинками.

"Було підтримано рішення про створення робочої групи комітету з розробки проекту закону щодо вдосконалення діяльності ОСББ... з використанням окремих положень законопроектів №№2606, 3367, 3878, 3937", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні у платіжках за ЖКГ тепер буде новий рядок з витратами - абонплата за компослуги. Зміну тарифів у першу чергу відчують жителі будинків, які не обрали модель організації договірних відносин, і де немає ОСББ.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує відмовитися від державного регулювання тарифів на комунальні послуги. Такі повноваження передадуть місцевим органам влади.

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